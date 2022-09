Noë Dussenne après la victoire du Standard : "On voit aujourd’hui qu’on va vers une nouvelle dynamique"

Cela faisait 15 ans que le Standard ne s’était plus imposé à Saint-Trond, mais aussi 509 jours que les Rouches n’avaient pas enchaîné trois victoires de suite en Pro League. La victoire face à Saint-Trond fait du bien comme l’a confirmé Noë Dussenne.

C’est un Noë Dussenne heureux qui s’est présenté au micro d’Eleven Pro League suite à la victoire face à Saint-Trond du Standard : "Le coach avait insisté pour faire la passe de trois victoires et que c’était important pour la confiance. Dommage pour la clean sheet qu’on a loupé, mais on avait du mal à ressortir. On avait cependant l’esprit conquérant. On veut aller vers l’avant et on voit aujourd’hui qu’on va vers une nouvelle dynamique."

Si le Standard a bien entamé son match en menant 0-2 à la pause, les Rouches se sont donné quelques sueurs froides avec la réduction du score : "On sait que ce n’est jamais fini. On n’a pas réussi à faire 0-3, mais on doit être heureux de la victoire. Après, on reste calme sur le terrain."

Avec ce 9/9, le Standard remonte provisoirement à la 6e place en Pro League et aura plus d’une semaine pour préparer la réception du Club Bruges dimanche prochain : "Quand on gagne, on est les meilleurs. Quand on perd, on n’est pas bon. Ça va très vite en football. Aujourd’hui, on profite, car on a gagné. Mais la semaine prochaine, c’est Bruges. On sait qu’on peut accrocher tout le monde chez nous et on va faire le maximum. On doit continuer comme ça et on attend Bruges", conclut Noë Dussenne.