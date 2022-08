Noë Dussenne après la défaite du Standard à Genk : "Tout le monde sait qu’il nous faut encore des renforts"

Le Standard de Liège a subi sa première défaite de la saison ce dimanche après-midi sur la pelouse de Genk (3-1). Rapidement menés de deux buts, les Rouches n’ont jamais semblé en mesure d’inquiéter les Limbourgeois. Noë Dussenne, capitaine du Standard, s’est présenté, déçu mais pas abattu, au micro de Pierre Deprez à l’issue de la rencontre.

"On n’est pas bien rentrés dans le match. En première période, on a manqué d’agressivité, on n’a pas assez pressé. On n’était pas dedans. Normalement c'est notre marque de fabrique d’être agressif et de presser haut", a regretté le capitaine Liégeois.

Avant de poursuivre : "Genk a une bonne équipe. Ça reste un club du top mais on doit rivaliser avec eux. On n’a pas été à la hauteur, surtout en première période".

Dussenne a également commenté le mercato du Standard qui, pour le moment, s’avère très calme avec deux petits transferts entrants (Noah Ohio et Jacob Barett Larsen) : "Tout le monde sait qu’il nous faut encore des renforts. Notre directeur sportif va arriver dans quelques jours (Ndlr : Fergal Harkin débarque le 3 août à Liège) donc ça va bouger de plus en plus".

"C’est un renouveau, ça prend un peu de temps. Mais il y a des choses encourageantes malgré tout. À l’entraînement on voit que les joueurs ont envie. Avec cette envie et cette détermination on peut faire de belles choses", a-t-il conclu.