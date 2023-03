Nodoka Kamata, le Japon à la rencontre du Sénégal

Le Sabar est un trésor national au Sénégal. Au temps des rois, le tambour Sabar était sacré et n’était touché que par les griots (conteurs). En wolof, il désigne à la fois un évènement festif, un ensemble de tambours (cinq au total : Nder, Thiol, Tougouné, Ngorong et Mbeugeng) et une danse dédiée à la féminité et généralement exécutée par des femmes.

Quant au Mbalakh (ou Mbalax), il s’agit d’une danse populaire qui incarne la discipline où les hommes et les femmes ont chacun leur propre pas de danse.