Nobuo Uematsu et sa troupe ont enflammé le Conservatoire de Bruxelles

Fin du concert, les applaudissements n’en finissent plus, le public était comblé. La troupe remercie le public toujours plus et promet de revenir le plus vite possible en Belgique. Et pour cause, les représentations de musiques de Nobuo Uematsu sont extrêmement rares dans notre pays. Ce qui rend le concert d’hier soir magique et unique !

La troupe se dirige désormais à Paris pour une représentation prévue ce samedi, 20 heures, à la Salle Pleyel. Si vous avez raté le concert d’hier soir et que vous désirez ardemment participer au concert, il reste encore des places sur le site de la salle Pleyel.