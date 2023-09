Nobody Knows : Roger Daltrey chanteur… et guitariste !

Bien avant de devenir le chanteur des Who, en 1957, Roger Daltrey, qui n’a alors que 12/13 ans et pas un sou en poche, décide de se construire une guitare.

Grosso modo, il trouve un morceau de bois en contreplaqué et des cordes et l’affaire est dans le sac… Comme il l’expliquera plus tard, ça faisait plus ou moins le son d’une guitare et ça lui permettait de jouer les 3 accords dont tout le monde avait besoin, plus ou moins justement.

Il en construit quelques-unes et puis il demande de l’aide à son oncle menuisier… Puis, plus tard, grâce à son père, Harry Daltrey, il reçoit sa première "véritable" guitare.

Nous sommes en 1959 et il devient le propriétaire d’une Epiphone qui l’aide à se lancer dans sa carrière de musicien professionnel…

(La suite en audio)