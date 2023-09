Nobody Knows : le premier instrument de Paul McCartney

Ce n’est pas un fait très connu mais Paul McCartney bien avant de jouer de la guitare, de la basse, jouera de la … Trompette !

Ce sera le premier instrument dont il va jouer après en avoir reçue une de son père à l’occasion de son 14e anniversaire…. Celui-ci l’a acheté dans un des grands magasins de musique de Liverpool à l’époque, chez Rushworth & Draper … Et comme l’expliquera McCartney plus tard, à cette époque, dans les années 50, tous les jeunes musiciens en herbe rêve de devenir trompettistes …

Et, le premier titre qu’il va apprendre c’est ce grand classique "When The Saints Go Marching In", traditionnel noir américain, popularisé notamment auprès du grand public par Louis Armstrong dans la fin des années 30 … Mais bon, ce n’est pas très rock’n’roll tout ça …

Et pourtant il y a un bien un lien entre cette première "chanson" apprise et le rock’n’roll dont McCartney va tomber amoureux ensuite…

