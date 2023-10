Nobody Knows : Flea des Red Hot, acteur ?

Quel est le rapport entre Flea et Obi-Wan Kenobi ?

Aucun, allez-vous me dire et pourtant, il y en a un, puisque dans la récente série télévisée Obi-Wan Kenobi, issue donc de la saga Star Wars, et dans laquelle Ewan McGregor effectue le rôle principal, on retrouve en invité Flea, qui joue le rôle d’un chasseur de prime Vect Nokru, engagé pour kidnapper la princesse Leia…

Parallèlement à sa carrière de rock stars, Flea est apparu dans de très nombreux films et séries… Notamment, dans la trilogie Retour Vers Le Futur !

Il y joue le rôle de Douglas Needles. Et il apparaît aussi bien dans Retour Vers le Futur II, que III… Il y joue ce personnage manipulateur qui fait basculer la vie de Marty McFly en le provoquant lors d’une course en voiture, blessant la main de Marty l’empêchant alors de réaliser son rêve et de devenir guitariste…

