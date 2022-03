"Nobody has to know" de Bouli Lanners: un film pictural à la lumière romanesque, qui s'inspire de l'oeuvre d'Andrew Wyeth

"Nobody has to know", le nouveau film de Bouli Lanners a été tourné en Anglais, sur l’île de Lewis au nord de l’Ecosse.

Phil, incarné par Bouli, est victime d’un AVC qui lui a fait perdre la mémoire. Quand il retrouve sa maison, et ses habitudes, il reçoit la visite de Millie (Michelle Failey) qui prétend qu’ils étaient amoureux en secret avant l'accident.

Le film a été tourné avec des acteurs britanniques, dans un endroit que le réalisateur affectionne. Un lieu sans fioritures comme il le décrit, dépouillé, très pictural comme la peinture dans laquelle il se reconnait. C’est d’ailleurs le peintre américain Andrew Wyeth qui lui a inspiré les décors épurés du film, épuré aussi dans son scénario, et dans son histoire d’amour sans glamour.

Et en sus persiste une forme d’austérité, imposée par la présence de l’église presbytérienne, qui régit la communauté de l’île.

Pour Bouli Lanners tout était donc nouveau, y compris la manière de travailler avec les comédiens britanniques.

Rencontre...

"Nobody has to know" de et avec Bouli Lanners, et Michelle Fairley - Un film pictural à la lumière romanesque