"Nobody has to know", Bouli Lanners raconte avec pudeur une histoire d’amour dans les terres d’Ecosse

Nous sommes au nord de l’Ecosse, sur l’île de Lewis. C’est là, entre ses plages de sable, sa tourbe et ses vieilles pierres érodées par les vents que Philippe a décidé de se retirer de la civilisation trop bruyante, trop agitée à son goût. Dans cette nature sauvage, Philippe travaille chez un fermier local, jusqu’au jour où il est victime d’un AVC. À sa sortie de l’hôpital, il ne se souvient plus de rien, ni de personne. Et encore moins de Millie qui lui apprend qu’avant son accident, ils étaient amants… Mais comment savoir si ce qu’elle dit est la vérité ?

Nobody has to know ou L’ombre d’un mensonge est le premier long-métrage en anglais de Bouli Lanners, qui nous propose une histoire d’amour racontée avec énormément de pudeur. Peut-être un peu trop… Même si l’histoire est intéressante, on aurait aimé davantage de chaleur… encore plus sur cette belle île aride mais glaciale, située au nord-ouest de l’Ecosse. Une île qui est un personnage à part entière dans ce film. Et Bouli n’a pas son pareil pour mettre si bien en valeur les paysages qui l’entourent.

Notez encore l’excellente performance de son actrice principale, Michelle Fairley, révélée dans la série Game of Thrones.