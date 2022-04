Noah Weiland à propos des comparaisons constantes avec son père

Noah, le fils de Scott Weiland, souffre d'être comparé en permanence à son père, surtout à propos de leurs problèmes respectifs d'addiction.

Noah était membre du groupe Suspect208, avec Tye Trujillo (fils de Robert Trujillo de Metallica) à la basse et London Hudson (le fils de Slash), à la batterie. Niko Tsangaris, qui jouait déjà dans le groupe Classless Act avec Hudson venait s’ajouter à la guitare.

Mais le 25 mai 2021, on apprenait déjà la fin de la (très courte) aventure du groupe. Seulement deux mois après la sortie du second single "You Got It" et suite au départ du chanteur Noah, le fils de Scott Weiland de Stone Temple Pilots, le groupe avait décidé de mettre fin à ses activités.

Mais London Hudson (le fils de Slash) et Tye Trujillo (celui de Robert Trujillo de Metallica) avaient alors rassuré les fans en annonçant qu’un nouveau projet verrait bientôt le jour. Et ce fût en effet le cas ! Mais la surprise venait alors du line-up de cette nouvelle formation "Blu Weekend", puisqu'on y trouvait bien Tye Trujillo, mais pas London Hudson, le fils de Slash. A sa place : le fils de Scott Weiland, pourtant remercié de la formation précédente à cause de ses soucis d’addiction.

Dans une nouvelle interview, Noah Weiland regrette que les gens le voient "comme son père", décédé en 2015 d'une overdose accidentelle de cocaïne, d'alcool et de méthylènedioxyméthamphétamine. “Les gens ne me voient que comme une mauvaise statistique, c'est vraiment l'impression que j'ai", explique-t-il à iHeartRadio.

"Quand le groupe a arrêté, j'ai vu tellement de commentaires du genre "oh, il est juste comme son père, vraiment le fils de son père"."

Depuis cette époque, le jeune musicien s'est soumis à un traitement qui l'aide dans son combat contre l'addiction : "j'ai un sponsor, je vais à des réunions, et je suis mieux avec ma famille", explique-t-il, ajoutant qu'il ne veut pas suivre le même chemin que son père. "C'est un début qui me donne envie de faire mieux et de dire que, même si vous êtes né dans une famille qui a des problèmes d'addiction, vous n'allez pas forcément suivre les statistiques. Vous pouvez être génial, même plus génial que vos parents, ça n'a pas d'importance !"