Noah Schnapp (Stranger Things) confie que c'est grâce à son rôle dans la série qu'il a fait son coming out

Noah Schnapp a fait son coming out le 5 janvier sur TikTok. En légende de la vidéo vue plus de 90 millions de fois, l’acteur de "Stranger Things" écrivait: "Je pense que je ressemble plus à Will que je ne le pensais" en faisant référence à son rôle dans la série, Will étant un personnage gay. "Quand j'ai enfin dit à mes amis et à ma famille que j'étais gay après avoir eu peur dans le placard pendant 18 ans et que tout ce qu'ils ont dit, c'est "nous savons ".

Le jeune homme de 18 ans s’est récemment confié dans une interview à Variety. Il déclare que c’est en jouant le rôle de Will Beyers qu’il a pu accepter sa propre sexualité.

"Une fois que j'ai pleinement accepté le fait que Will était gay, cela a été une vitesse exponentielle pour l'accepter moi-même. Je serais dans une situation complètement différente si je n'avais pas eu Will pour me représenter, m'embrasser et m'aider à m'accepter. Je pense que si je n'avais jamais joué ce personnage, je serais probablement encore dans le placard" confie-t-il.

Quant à la réaction des internautes, Noah a été agréablement surpris. Il avait dans un premier temps rangé son téléphone pour éviter les commentaires malveillants. "Je voulais juste mettre tout ça de côté, avoir confiance en qui je suis et savoir que je n'ai plus à me soucier de ce que les gens pensent", a-t-il avoué. "Quand j'ai réouvert mon téléphone, j’ai vu que j'avais plein de messages avec des cœurs, des félicitations et des drapeaux arc-en-ciel. Je pleurais, et là, je me suis dit : 'Ca y est, je l'ai fait. J'ai fini. Je n'ai plus à m'inquiéter", se souvient-il.