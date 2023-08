Noah Sadiki après la qualification de l’Union Saint-Gilloise : "Je suis fier que mon travail soit reconnu"

Noah Sadiki était titulaire lors de la victoire de l’Union Saint-Gilloise face à Lugano 0-1. Une victoire synonyme de poules de l’Europa League.

Les temps changent pour Noah Sadiki. Passé d’Anderlecht à l’Union Saint-Gilloise cet été, le jeune joueur commence à faire son trou du côté unioniste.

Ce jeudi, il était titulaire lors de la victoire au match retour face à Lugano en barrage des poules de l’Europa League. "J’étais fier d’être titulaire comme chaque jeune qui commence un match d’Europa League, de qualification ou de poules", explique le joueur au micro de Manu Jous.

"Je suis content et fier que mon travail est reconnu. J’ai beaucoup bossé. Je ne viens pas d’une situation facile, c’est pour ça que je suis content d’être là et titulaire."

S’il a pu jouer 85 minutes, Sadiki sait qu’il va devoir encore augmenter son niveau : "Si tu joues au milieu de terrain, tu as beaucoup de responsabilités. Mais je peux encore faire mieux. Ce n’est pas le Sadiki attendu. Je sens que je suis sur ma fin sur certains ballons. Mais ça viendra avec le temps. La différence, c’est un Sadiki conquérant, qui veut le ballon et qui ne le perd pas. Et Un Sadiki qui prend aussi des risques quand il faut."

Les adversaires sont donc prévenus.