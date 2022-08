Noah Sadiki, 17 ans et insensible à la pression en barrages de Conference League: "C'est pour de tels moments qu'on joue au foot"

Il n'est même pas majeur, mais sa maturité au micro peut faire croire le contraire. En inscrivant son tir au but face aux Young Boys de Berne, Noah Sadiki a été l'un des artisans de la qualification en Conference League du Sporting d'Anderlecht. Un instant de vérité sous les yeux de plus de 20.000 spectateurs que le jeune Mauve a traversé avec un incroyable sang-froid.

Interviewé à l'issue du match par Manuel Jous et nos confrères de PlaySports, Noah Sadiki a fait part de la joie des Anderlechtois. "On est très contents d'être revenus sur la scène européenne, on attendait ça depuis longtemps. Il fallait l'arracher (la qualification, NDLR) et on l'a eue !"