Noah Lyles est toujours sur son petit nuage ! Déjà vainqueur du 100m puis du 200m, le supersonique Américain a parachevé ses Mondiaux de rêve en empochant sa 3e médaille d'or en quelques jours. Dernier relayeur du surpuissant quatuor étatsunien (Coleman, Kerley, Carnes et Lyles) sur le 4x100m, il a admirablement résisté à l'Italie (2e) et à la Jamaïque (3e) pour offrir une nouvelle médaille d'or à son pays et s'ériger, plus que jamais, comme l'homme de ces Mondiaux. A ses côtés, ses coéquipiers signent la meilleure performance de l'année en 37:38.

Les USA ont d'ailleurs confirmé leur hégémonie sur la discipline puisque, quelques minutes plus tard, les dames l'ont, elles aussi, emporté en bouclant le tour de piste en 41:03, devançant ainsi la Jamaïque de Shericka Jackson (41:21) et le Royaume-Uni (41:97).