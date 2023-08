Noah Lyles, de l’or dans les pieds et du plomb dans la tête

Né de parents sportifs, et même athlètes, Noah arrive dans le monde avec des prédispositions favorables. Mais de l’asthme vient perturber la jeune enfance du natif de Gainesville (Floride). Il passe beaucoup de temps dans les hôpitaux avant qu’une opération des amygdales et des végétations ne soulage sa maladie. Turbulent à l’école, on lui diagnostique des troubles de l’attention et de la dyslexie. À cela vient s’ajouter le divorce de ses parents. Il connaît donc une enfance et une adolescence assez agitée, ce qui lui vaut pas mal de troubles émotionnels mais aussi un esprit de guerrier. Lyles évoquait ses combats avant les Mondiaux de Budapest : "Je me suis battu toute ma vie. Après ma naissance pour sortir de l’hôpital, puis pour sortir de l’école, avec ma dyslexie et mes troubles de l’attention, pour trouver ma propre voie. Maintenant je me bats sur la piste."

Mais il n’y a pas que sur la piste que le coureur s’épanouit. Fan de manga, il y fait souvent référence dans ses célébrations. Il utilise aussi le rap pour exprimer ses émotions, alors qu’il s’est essayé au dessin et à la mode sur les conseils de son psychologue. Trop d’énergie, trop d’émotions contenues, le sportif parle de tout cela publiquement, fait part de ses phases dépressives et sans tabou. Bien décidé à jouer un rôle dans la société, tout comme au moment de l’émergence du mouvement Black Lives Matters.

À 26 ans, Noah Lyles est plus qu’un simple athlète. Il a de l’or dans les pieds et du plomb dans la tête. Les yeux rivés sur ses prochains objectifs : battre les records d’Usain Bolt, et décrocher l’or aux Jeux Olympiques de Paris. Depuis la retraite de "l’Éclair", personne n’a semblé aussi proche d’y parvenir.