Noah Fadiga sélectionné avec le Sénégal : "Aucun mot ne peut décrire ce que je ressens"

Noah Fadiga, formé au Club Bruges et actuellement pensionnaire du Stade Brestois, a été sélectionné pour la première fois avec le Sénégal. Titulaire de la double nationalité belgo-sénégalaise, il a opté pour la patrie de son père Khalilou et ira disputer la fenêtre internationale avec les Lions de la Teranga. Il a réagi sur son compte Instagram. "C'est avec une grande fierté que je vous annonce ma première sélection pour l'équipe Nationale du Sénégal. Aucun mot ne peut décrire ce que je ressens... Un rêve devenu réalité de pouvoir jouer pour ma patrie, les Champions D’Afrique avec les meilleurs joueurs africains. Un grand merci à mes proches et aux personnes qui me soutiennent et croient en chaque étape et décision que je prends." Avec les vainqueurs de la CAN, Fadiga peut rêver grand et viser une participation à la prochaine Coupe du monde. Le Sénégal est versé dans le groupe A en compagnie du Qatar, de l'Equateur et des Pays-Bas.