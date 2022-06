Noa Lang répond aux critiques : "Tous ces gens sur internet sont secrètement fans de moi"

Des propos qui ont suscité de vives réactions sur les réseaux sociaux. Mais pas de quoi perturber le joueur néerlandais, qui joue actuellement la Ligue des Nations avec les Pays-Bas, et qui s’est exprimé devant les médias néerlandais : "Ça ne me dérange pas du tout. J’y suis habitué. Ce que disent les gens ne me touche pas. Et je pense qu’ils sont secrètement très fans de moi, honnêtement. J’aime juste dire ce que je pense, j’ai toujours été comme ça. Et puis les gens ne devraient pas toujours tout prendre au sérieux "

Noa Lang va quitter la Pro League après deux saisons marquées par des coups d’éclat, des coups de gueule et de coups de moins bien. Son bilan chiffré chez les Blauw en Zwart est plus qu’honorable : 85 matches, 26 buts, 26 assists et 2 titres. Le Néerlandais, formé à l’Ajax, est cité du côté du Milan AC.