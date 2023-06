Noa Lang ne se voit pas poursuivre l'aventure à Bruges : "Il est grand temps de quitter la Belgique"

Noa Lang, buteur avec les Pays-Bas face à la Croatie dans le cadre du Final Four de la Nations League mercredi soir (les Oranje se sont inclinés 2-4), a également fait parler la poudre... après la rencontre, lorsqu'il s'est présenté au micro de la NOS, la télévision de service public néerlandaise.

Le feu follet du FC Bruges, qui divertit les suiveurs de la Pro League depuis près de trois ans maintenant, estime que le temps est venu de se lancer de nouveaux défis.

"Il est désormais grand temps pour moi de quitter la Belgique, a lancé l'international néerlandais. Où ? Je ne sais pas encore, mais cela doit être un club du top. Des discussions sont déjà en cours, je ne vais pas le nier. Avec quelles équipes ? Il est trop tôt pour en parler ! Un retour aux Pays-Bas est une possibilité, mais je ne veux fermer aucune porte. Peut-être qu'il s'agira d'une destination surprenante, peut-être pas. Nous verrons bien."

Noa Lang, 23 ans, a disputé 125 rencontres pour le compte du FC Bruges et inscrit 38 buts (pour 34 assists) avec les Blauw & Zwart. Sous contrat dans la Venise du Nord jusqu'en 2025, il a auparavant porté les couleurs de Feyenoord et de l'Ajax, ses clubs formateurs, et de Twente.