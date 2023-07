Noa Lang en route vers le PSV Eindhoven, sacrée plus-value en vue pour Bruges

Après trois saisons avec les Blauw en Zwart, Noa Lang s’apprête à quitter le Club Bruges. A 24 ans, le bouillant ailier gauche néerlandais va retourner au pays et plus précisément au PSV Eindhoven.

L’accord est imminent assure l’Eindhovens Dagblad, repris par le spécialiste du mercato Fabrizio Romano. Selon le quotidien néerlandais, le PSV va débourser 12,5 millions d’euros pour s’assurer les services de Lang. Deux millions de bonus sont assortis à cette offre alors que les Brugeois avaient initialement demandé 15 millions d’euros, poursuit le quotidien.

Un accord qui devrait satisfaire tout le monde. Le PSV Eindhoven qui récupère un international néerlandais et enregistre un transfert de premier plan. Le joueur pour qui il était "grand temps de quitter la Belgique". Et le Club Bruges qui avait prélevé Lang depuis l’Ajax contre 6 millions d’euros et va réaliser une sacrée plus-value.