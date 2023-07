No smoking : nos voisins néerlandais, premier pays d’Europe exemplaire contre le tabac

La mesure qui serait sans doute la plus efficace contre le tabagisme est l’augmentation des taxes sur le tabac. L’OMS estime que 10% d’augmentation de prix diminuerait la consommation de 5 à 8% dans les pays à bas et moyen revenu et de 4% dans les pays à haut revenu. Cependant, cette mesure est la plus lente à se répandre. Les pays aux meilleures pratiques imposent des taxes équivalentes à au moins 75% du prix de vente.