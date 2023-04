''No sleep till Shengal'' quand la BD traite de la réalité violente en zone de guerre

Coup de cœur BD qui oscille entre le reportage et l’humour. Et c’est ce qui fait le sel de ce livre : ''No sleep till Shengal'', c’est le titre de ce roman graphique qui raconte le voyage effectué en Irak, en 2021, par un auteur italien qui n’en est pas à son coup d’essai. Cet auteur, c’est Zerocalcare.

En 2016, sortant de nulle part, ou presque, il publie ''Kobane Calling'', il en vendra un million d’exemplaires. Dans ce premier livre de reportage, Zerocalcare raconte comment, sur un coup de tête, il est parti à Kobane, bastion de la lutte contre Daech, puis dans les montagnes du Kurdistan syrien. La recette fait mouche : mélange d’humour, de dessin minimaliste, de mise en contexte et de reportage subjectif : un style est né.

Rien à voir avec les reporters de guerre en BD les plus connus, on est aux antipodes de la démarche de l’Américain Joe Sacco, le pape de la BD de reportage, qui s’immerge avec un sérieux absolu dans ses sujets et qui s’est fait connaître autour du conflit en ex-Yougoslavie, dans les années 90. Zerocalcare, lui, n’est pas journaliste, il ne prétend nullement parler du point de vue du spécialiste, bien au contraire. Sa posture, c’est celle de Monsieur et Madame Tout le Monde, catapulté dans une réalité violente et impressionnante, qui essaie de comprendre les enjeux tout en insistant avec humour sur ses propres limites. Pour justifier ce nouveau départ en zone de guerre, l’auteur nous confie qu’il soupçonne les Kurdes de lui avoir implanté une puce dans le corps lors de son séjour en Syrie, en 2014, c’est dire le second degré qui sous-tend sa démarche. Car quand les représentants Kurdes d’Italie l’appellent en 2021 pour lui demander de parler de la situation des Ezidis dans le Kurdistan irakien, Zerocalcare n’hésite pas une seconde : il prépare son sac et aille ses crayons ! Mais il se décrit en auteur pas très téméraire, subissant les événements, balloté de check-point en check-point, vers sa destination. Au passage, souvent par le biais de dialogues impliquant les gens qui l’entourent, il délivre plein d’informations sur ce qu’il découvre. " En Irak, l’état s’est effondré, tout le monde s’en sert comme de son propre jardin ", balance son chauffeur à l’un des nombreux check-points tenus par des soldats chiites. " L’Iran a ses milices, les Américains ont des bases et des soldats, la Turquie entre et bombarde quand elle veut, ils pensent tous que l’Irak leur appartient et ils contrôlent tous un bout de territoire " conclut le même chauffeur avec flegme.

Le dessin a deux fonctions, ici. La mise à distance, tout d’abord. C’est par lui que l’humour passe en premier. Zerocalcare se dessine fluet, transpirant, les yeux souvent écarquillés, exagérant sa propre frousse. Au-delà, c’est un dessin qui donne à la fois beaucoup d’informations sur l’état de délabrement des lieux traversés sans pour autant chercher à être photographique. Près de la moitié du livre se passant sur la route, les paysages sont plutôt suggérés que montrés. Mais au gré des étapes et des rencontres, se dresse une cartographie de plus en plus précise des Ezidis – et des femmes Ezidies, plus particulièrement – qui fait que quand on referme ce roman graphique, on a le sentiment d’en savoir bien plus qu’avant, grâce à l’humour un peu désespéré de Zerocalcare.

''No sleep till Shengal'' par Zerocalcare, édité chez Cambourakis