"No-show" médical en hausse : les praticiens demandent une législation plus claire pour éviter les désistements de dernière minutes

Cela peut arriver à chacun d’annuler un rendez-vous médical, mais certains patients ne préviennent pas leurs médecins, psychologues ou dentistes. Cette situation est appelée le "no-show" médical et elle a des conséquences financières pour les professionnels, comme l’explique ce kinésithérapeute qui estime ses pertes causées par ce phénomène à 250 euros par semaine, "donc il faut compter 1000 euros par mois en moyenne. C’est beaucoup mais cela varie d’un mois à l’autre". Selon lui, les causes peuvent en être diverses : "C’est parfois un oubli, parfois un manque de considération, ou encore une décision unilatérale d’arrêter leurs séances de kinésithérapies. C’est à nous alors à rentabiliser le temps libre dont nous bénéficions. Mais il est évident que ce n’est pas toujours facile à gérer".

C’est difficile de créer un lien thérapeutique

Le Docteur Audrey Bonnelance, généraliste et administratrice du GBO (Groupement Belges des Omnipraticiens) a constaté que c’étaient souvent des nouveaux patients qui ne se présentaient pas aux rendez-vous sans prévenir : "C’est trente minutes qu’on bloque pour un nouveau patient, on ne sait pas toujours remplacer ce rendez-vous, c’est du temps perdu et les délais de rendez-vous s’allongent sans qu’on puisse voir les patients, c’est assez problématique". Pour autant, elle est réticente à l’idée d’exiger une indemnité : "Quand vous devez créer un lien thérapeutique avec un patient, avant même de le rencontrer, vous devez lui annoncer qu’il vous dit 20 euros. Je trouve cela très difficile".

Certains praticiens facturent une indemnité (65 euros) si l’on ne se présente pas à un rendez-vous sans avoir décommandé le rendez-vous 48 heures à l’avance, comme ce cabinet de chirurgie dentaire. De plus, la personne qui aurait déjà pratiqué le "no-show" devra à l’avenir payer une provision si elle veut obtenir un prochain rendez-vous.