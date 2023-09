No show des prestataires de loisirs à domicile : les astuces pour ne pas gâcher la fête

C’est évident. Pourtant, dans certaines circonstances, surtout lorsque l’on traite avec des prestataires de loisirs locaux et liés aux plaisirs de la bouche ou aux divertissements, on oublie de signer, et surtout de faire signer, un contrat qui engage véritablement le commerçant. Un contrat non honoré permet aussi de se retourner vers les tribunaux.

Certaines pratiques de surréservations semblent se multiplier depuis un certain temps. Les prestataires répondent positivement à plusieurs demandes au même moment et choisissent finalement la prestation la plus intéressante financièrement.

Certains ont la décence de prévenir le client à la dernière minute. D’autres évoquent des problèmes soudains de santé imaginaires, mais la plupart font le mort.

La solution, c’est donc le contrat dans lequel tous les détails du service commandé seront établis. Les écrits restent, ne l’oublions jamais.

Si le commerçant de service rechigne à établir un contrat ou dit ne jamais travailler de la sorte, il y aura lieu de se montrer méfiant. Un accord verbal ouvre en effet la porte à bien des possibilités de mécontentements ultérieurs.

Que dire ou faire si finalement le prix convenu est plus élevé ? Si ce n’est pas le prestataire désiré (mais un de ses collaborateurs moins doué) qui effectue la mission ? Si la durée de prestation est plus courte que prévu ?

Tout ça peut être "bétonné" dans le contrat que vous pouvez toujours proposer dans votre version au professionnel que vous désirez engager à domicile.

A ce propos, voici d’ailleurs, pour être parfaitement légaux, les éléments à absolument inscrire dans vos contrats à distance lorsque vous sollicitez un prestataire événementiel.

Nom et adresse de l’entreprise

La date

Une description permettant l’identification certaine du bien ou du service (durée, lieu etc.)

Le prix unitaire

Le montant de l’acompte éventuel

La date de prestation

L’identité de la personne qui effectuera la prestation

La signature de l’entreprise

Avec un tel document, l’engagement est sans comparaison avec un simple accord verbal.

De toute façon, le consommateur peut toujours signaler les agissements douteux de certains prestataires au point de contact en ligne de la direction générale de l’Inspection économique (SPF). Ce dernier n’interviendra pas dans les litiges individuels. Il pourra néanmoins décider de lancer une enquête générale si nécessaire s’il s’avérait que le prestataire multiplie les No shows. Une pratique déloyale pourrait même être déclarée à son encontre.

Parce que les fêtes, même à la maison, sont un plaisir et doivent le rester.