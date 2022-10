"No Racism in Sport" : une campagne pour dire "non" au racisme dans le sport lancée en Wallonie et à Bruxelles

Les associations Panathlon Wallonie-Bruxelles et Stop Racism in Sport ont lancé jeudi, sous l'égide de la Fédération Wallonie-Bruxelles, une nouvelle campagne contre le racisme dans le milieu sportif intitulée "No Racism in Sport". La RTBF est également partie prenante à l'initiative via la réalisation de capsules vidéos destinées à ses différents médias.

Cette campagne s'implantera au cœur de plusieurs centaines d'infrastructures sportives en Wallonie et à Bruxelles à travers différents supports, tels que des tracts et livrets suggérant des actions simples pour lutter contre toute forme d'exclusion. En outre, plus de 300 banderoles géantes portant la mention "No Racism in Sport" seront déployées en Belgique francophone, avec l'appui des échevinats et fédérations sportives.

La RTBF, partenaire de l'initiative via son pôle sportif, a réalisé plusieurs capsules vidéos donnant la parole aux jeunes évoluant dans des clubs sportifs et aux athlètes belges de haut niveau. Les fragments abordent des questions telles que "Naît-on ou devient-on raciste?", "As-tu déjà été victime d'un incident raciste?",... "No Racism in Sport" devrait également, à terme, convier plusieurs clubs de supporters à se joindre à l'action. "Ils seront invités à créer, sans contrainte ni orientation, des tifos (de gigantesques banderoles déployées dans les stades par les supporters, NDLR) contre le racisme dans le sport, à afficher lors des matchs", notent les associations.

Le coup d'envoi de cette campagne a été donné au terrain sportif du Centre Adeps de la Forêt de Soignes, à Auderghem, en présence notamment de la ministre des Sports de la Fédération Wallonie-Bruxelles, Valérie Glatigny. "Cette initiative contribue à renforcer l'éthique sportive, un objectif que nous partageons. Le racisme est un délit et n'a sa place ni sur, ni autour des terrains de sport", a souligné la ministre.

Thierry Witsel, président de l'ASBL "Stop Racism in Sport" s'est dit "heureux" du lancement de cette campagne "en tant que sportif qui sait ce que signifie être victime de discrimination". Il a rappelé, comme l'ensemble des intervenants, le rôle crucial joué par l'éducation dans l'éradication du racisme. Un délit que toutes et tous s'accordent à qualifier de "fléau".