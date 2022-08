No Quarter : Jimmy Page & Robert Plant Unledded : en live sur Classic 21

Ce vendredi 26 août dès 9h sur Classic 21, on célèbre les retrouvailles tant attendues entre Jimmy Page et Robert Plant en 1994. No Quarter : Jimmy Page & Robert Plant Unledded est un album live des deux comparses de Led Zeppelin, dans le cadre du projet MTV "UnLedded" ou "Unplugged" si vous préférez ! Ces prestations ont été enregistrées durant le printemps et l’été 1994 au Maroc, au Pays de Galles et à Londres.

Ce n’était pas une réunion de Led Zeppelin, à proprement parler puisque l’ancien bassiste et claviériste John Paul Jones n’était pas présent. La légende raconte même que Jones n’aurait pas été informé de ce qui se tramait. Il a fait savoir son mécontentement notamment par rapport au nom de cet album live No Quarter, référence à la chanson "No Quarter" de Led Zeppelin sur l’album Houses of the Holy, un titre composé en très grande partie par le bassiste boudé !

Cet album live est constitué de titres du répertoire de Led Zeppelin, souvent dans des versions acoustiques ou réarrangées pour l’ensemble à cordes marocain et l’orchestre égyptien, ainsi que le London Metropolitan Orchestra. Et puis on y découvrait aussi quatre inédits d’influence du Moyen-Orient et du Maroc ! Ajoutez à cela des musiciens d’exceptions tels que Porl Thompson du groupe The Cure à la guitare et au banjo et des instruments inusités avec Nigel Eaton et sa vielle à roue !