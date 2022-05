No Plastic Challenge : 15 jours pour chasser le plastique de notre quotidien.

Du 30 mai au 15 juin, le No Plastic Challenge nous invite donc à revoir notre consommation de plastique à la baisse. Outils pour évaluer l'impact de sa consommation, fiches pratiques, conseils, actions de sensibilisation... Le "No Plastic Challenge" cible le grand public ainsi que les entreprises, les institutions publiques, les clubs de sport... En d'autres termes, toutes les personnes ou entités susceptibles de consommer du plastique, soit presque tout le monde.

Pour y participer, vous pouvez d'abord tenter d'intégrer durablement dans votre quotidien les 15 écogestes "de base" préconisés par l'association "No Plastic In My Sea". Par exemple, troquer sa bouteille en plastique contre une gourde en inox, acheter en vrac en apportant ses propres poches et sacs en tissu ou encore remplacer le liquide vaisselle par du savon solide.

Pour celles et ceux qui souhaitent aller plus loin dans leur démarche zéro plastique et recevoir les éléments relatifs au No Plastic Challenge, il suffit de remplir le formulaire disponible sur le site internet de l'événement.