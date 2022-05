"No Mow May" : pourquoi de nombreux Britanniques laissent la tondeuse au placard pendant le mois de mai

Mais c'est aussi l'occasion parfaite de découvrir de nouvelles plantes. Selon l'enquête "Every Flower Counts", plus de 250 espèces sauvages ont été recensées dans les jardins britanniques l'année dernière : fraises des bois, ail des ours... Mais aussi des espèces plus rares comme la fougère langue d'oie, la saxifrage des prés ou l'euphorbe.

Après le mois de mai, les personnes possédant un jardin ou une pelouse sont incitées à tondre leur pelouse moins souvent pendant tout l'été et à laisser de préférence au moins une partie de leur jardin intacte. Pour résumer, on ne tond pas en mai, on laisse pousser en juin et on coupe raisonnablement durant l'été !