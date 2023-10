NLMK : les sites wallons et les autorités cherchent des alternatives à l’approvisionnement d’acier russe

Quel avenir pour les sites sidérurgistes de Clabecq et La Louvière ?

La question taraude travailleurs, syndicats et responsables politiques depuis plusieurs mois !

En cause : les sanctions européennes contre Moscou. Dans un an, la Russie ne pourra plus exporter d’acier chez nous. Or, ces brames d’acier bon marché sont la matière première travaillée à Ittre-Clabecq et La Louvière. Il faut donc trouver des solutions, pour garantir l’activité des sites belges à moyen terme.

Rappelons que la Région wallonne est actionnaire de la branche belge de NLMK, à hauteur de 49%, aux côtés de l’homme d’affaires russes Vladimir Lissine.

Pistes de solutions

Contacté hier, un des responsables de NLMK nous a confirmé que plusieurs pistes étaient à l’étude. "Nous cherchons ailleurs des sources additionnelles d’approvisionnement d’acier, car nous devons garantir un volume suffisant de livraisons de brames en Europe", nous a confié notre source. Et d’ajouter "qu’il faudrait de toute manière obtenir un délai supplémentaire de la Commission européenne, car il ne reste qu’un an… Trop court pour trouver la matière première ailleurs, à prix raisonnable".

D’après le journal L’Echo, la Région wallonne négocierait un sursis supplémentaire de 4 ans, soit jusqu’en 2028, par crainte de voir l’entreprise manquer de temps. De son côté, le Premier ministre Alexander De Croo estime qu’avant de prolonger le délai accordé à NLMK, il faudra examiner les efforts fournis par l’entreprise, pour trouver une alternative aux importations actuelles.

Enfin, côté syndical, c’est la discrétion qui s’impose ! "Nous ne voulons pas effrayer les travailleurs, car nous voulons garder l’espoir que des solutions sont possibles", nous a confié un syndicaliste.