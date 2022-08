Nkansa et Vervaet, qui égale son record personnel, sont en demi-finales du 200 mètres

Les deux sprinteuses belges engagées en séries du 200 mètres se sont hissées en demi-finales du demi-tour de piste de l’Euro d’athlétisme, jeudi à Munich. Delphine Nkansa et Imke Vervaet se sont qualifiées à la place, en terminant deuxième de leur série respective.

Nkansa, 20 ans, a terminé deuxième de la première des trois courses dans un temps de 23.08, le 2e chrono de sa carrière, derrière la Britannique Jodie Williams. La Belge possède un record personnel en 23.03, établi le juillet à Albi, en France. Mardi à Munich, Nkansa a été éliminée en demi-finales du 100 mètres après avoir pris la 4e place de sa course en 11.39.

La Belge était ravie de son chrono même et de sa gestion de course comme elle l’a expliquée à David Bertrand : "Je suis contente, j’ai contrôlé ma course. J’en comptais une là et le reste voilà, je me suis qualifié et je n’ai pas cherché à me donner à mourir parce qu’il y a les demis ce soir".

Une nouvelle fois, elle n’était pas tout à fait satisfaite de sa technique : "J’étais quand même en cycle arrière mais je ne me suis pas posé de questions. J’ai vu pendant la course que la demi était accessible. Je ne me suis pas dit qu’il fallait que je me remette en cycle avant, j’ai continué en cycle arrière mais tranquille".

Où peut donc s’arrêter Delphine Nkansa ? Pourquoi pas en finale : "Je suis étonnée mais je vais essayer de faire encore mieux ce soir".

Dans la 3e série, Imke Vervaet a égalé son meilleur temps en carrière en 23.05, déjà signé aux Jeux Olympiques de Tokyo l’été dernier. Elle a terminé 2e derrière la Française Shana Grebo (23.00). Vervaet et Nkansa ont signé les 4e et 5e temps des séries.

Les demi-finales sont déjà prévues ce jeudi soir sur le tartan du stade olympique alors que la finale se tiendra vendredi soir.