Nivelles va renforcer son attractivité avec un nouveau parc d’affaires dans le zoning nord en 2024

Le chantier du Nivelles Nord Green Business Park (Parc d’affaires "vert" de Nivelles Nord) a été officiellement lancé, ce jeudi.

Le projet se développera sur un terrain de 2,6 hectares. Le bâti comptera pratiquement 15.000 m2, l’équivalent de deux terrains de football. Au total, six bâtiments durables proposeront 46 espaces modulables destinés aux PME et aux TPE (très petites entreprises).

Fruit d’une collaboration entre un promoteur privé, la Ville de Nivelles et l’inBW, le nouveau projet s’invite dans le zoning provincial "Les Portes de l’Europe" qui accueille déjà 80 entreprises et 1700 travailleurs.

Nivelles continue donc à attirer de nombreuses sociétés, malgré la raréfaction des terrains. Situés entre Bruxelles et Charleroi, accessibles via l’E19 et la N25, les parcs d’affaires nivellois et leurs cadres verdoyants attirent de nombreuses PME locales et bruxelloises. Le futur parc de Nivelles Nord, attendu pour le premier trimestre 2024, attise déjà les convoitises. "Nous sommes ici aux portes de la capitale qui n’a plus, ou pratiquement plus, de terrains disponibles pour l’activité semi-industrielle ainsi que pour les PME et les TPE", explique Geoffroy Dumonceau, promoteur de parcs d’affaires. "Malgré la raréfaction des terrains en Brabant wallon, il y a de nombreuses demandes ici".

De son côté, l’inBW veut valoriser ses terrains. "Les terrains se font rares. Il faut donc réhabiliter d’anciens sites, comme ici, où il y avait un circuit automobile dans les années '70", explique Françoise Duplat, cheffe du service d’expansion économique à l’inBW. Les

nouveaux parcs d’affaires se veulent durables, avec une faune et une flore protégées, des bassins d’orages, des pistes cyclables,… Ils doivent générer 25 emplois par hectare, au minimum.