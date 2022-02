Nivelles : un stage sur le vivre-ensemble et les stéréotypes de genre

En ce congé de carnaval, la bibliothèque publique de Nivelles organise une semaine de stage un peu particulière. La thématique ? Le vivre-ensemble et les stéréotypes de genre. S’inscrivant dans le cadre du festival des droits des femmes de la ville de Nivelles, ce stage permet à des enfants de 7 à 10 ans d’aborder, via de nombreuses activités, les problématiques liées au genre.

“On utilise des jeux, on fait des débats et des ateliers créatifs. On va aussi projeter des films autour du thème du genre, du féminisme et du vivre-ensemble", explique Caroline Thilman, bibliothécaire et organisatrice de l’événement.