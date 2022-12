Nivelles : près de 200 emplacements de parking en moins à cause des multiples chantiers

Le centre de Nivelles compterait actuellement près de 200 emplacements de parking en moins !

En cause : plusieurs chantiers en cours. C’est du moins ce qu’affirme l’opposition. Pour le groupe des Engagés (ex-CDH), cette situation risque de compliquer encore un peu plus la vie des commerçants, surtout à l’approche des fêtes, une période cruciale pour les affaires.

La majorité MR-Ecolo se défend. Le bourgmestre, Pierre Huart, rappelle que les conditions climatiques ont perturbé le planning des chantiers. Il explique par ailleurs que la Ville dispose de 2600 places en zone bleue et payante, ainsi que de places gratuites en périphérie. "Il y a moyen de trouver des solutions. D’ailleurs, pour attirer le monde au centre-ville, nous organisons toute une série d’événements. Nous allons aussi développer des alternatives, ainsi que des projets de gestion intelligente du parking. Nous venons d’ailleurs d’avoir une réunion ce mercredi sur un projet d’application digitale. Objectif de cette technologie numérique : proposer aux automobilistes d’occuper temporairement l’emplacement de parking d’un particulier ou d’une institution. Je pense par exemple au parking de l’hôpital, en soirée".

Pour Bernard De Ro (opposition Les Engagés), "les multiples chantiers actuels auraient dû être mieux coordonnés". Le conseiller demande à la Ville d’avancer et de "penser à des solutions de parking alternatives".

Pendant ce temps, riverains et commerçants expriment leurs inquiétudes. C’est notamment le cas d’un épicier du centre-ville (commerce de produits alimentaires en vrac) : "Je viens de décider d’arrêter mon commerce. Ce problème de chantiers et de manque de places de parking, c’est le problème de trop. Cela s’ajoute à la concurrence du shopping et de l’e-commerce, à la crise énergétique, à l’inflation et aux suites de la Covid. Je comprends la volonté du collège de trouver des alternatives au tout à la voiture. Mais la transition vers la mobilité douce doit prendre en compte la réalité du quotidien. Et moi, comme d’autres, je vois que je ne m’en sors plus !"