Nivelles : nouvelle opération "séduction" du Forem autour des métiers d’infirmier et aide-soignant

La formation d’aide-soignant est plus courte, et c’est aussi une porte d’entrée vers le métier d’infirmier grâce à des passerelles. C’est aussi ce qui a poussé Lenny à abandonner il y a quatre ans sa formation en marketing pour cette profession dans laquelle il trouvait plus de sens. "Je ne regrette pas du tout mon choix. C’est un métier dans lequel je me sens épanoui. Si on est attiré par ce métier, il faut continuer dans cette voie-là et ne pas prendre en compte que les côtés négatifs", recommande-t-il aux demandeurs d’emploi devant lesquels il est venu raconter son expérience. Isabelle, elle, exerce le métier d’infirmière depuis 1987. "Et je le ferai jusqu’à mon dernier souffle", confie-t-elle avec enthousiasme. "C’est vrai qu’on a vécu des moments très durs. Mais la situation se régularise, devient plus agréable. Les moments de déprime sont de plus en plus rares", ajoute-t-elle. Des arguments censés convaincre ceux qui hésitent encore de venir grossir les rangs.