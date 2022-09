Nivelles : les nouveaux élèves de l’option "sciences spatiales" de l’IPET démarrent l’année avec enthousiasme

C’est une nouvelle option dans laquelle le réseau d’enseignement provincial du Brabant wallon plaçait beaucoup d’espoirs : les sciences spatiales, une option de l’enseignement général axées sur les mathématiques et les sciences, avec des cours spécialisés en astronomie et en robotique. Pour cette rentrée, une petite quarantaine d’élèves s’y sont inscrits en troisième et cinquième années : dix-sept à Jodoigne et vingt à Nivelles. Ce jeudi matin, les élèves de l’IPET de Nivelles découvraient leurs toutes nouvelles matières et les projets prévus pour eux par leurs professeurs, dont la construction d’un robot. "Plein de choses ont l’air très chouette, c’est juste emballant", s’enthousiasme Maylis, élève de cinquième année. "J’ai un peu peur pour maths et sciences, car je suis un peu nulle en maths, mais la robotique me donne envie. J’ai vraiment envie de construire ce robot", confie pour sa part Victoria.