Nivelles : les martinets de la collégiale toujours là, malgré le chantier

Le martinet noir est une espèce protégée. Ces oiseaux ont pour habitude de nicher dans les cavités de bâtiments, au même titre que l’hirondelle de fenêtre ou le moineau domestique. Les colonies occupent chaque année le même endroit. Et lorsque ces bâtiments sont en chantier, le risque est grand pour les martinets de ne plus pouvoir installer leur nid et de voir dès lors leur survie menacée. Une directive européenne interdit d’ailleurs la destruction des nids.

Des mesures sont possibles pour permettre au martinet de continuer à nicher. C’est ce qui a mis en place sur le chantier de la collégiale de Nivelles, en accord avec l’entrepreneur. Ces nids, recensés par des bénévoles de Natagora, ont été protégés en organisant le calendrier des travaux de manière à ne pas les déranger en période de nidification. "Sur la façade sud, où les travaux sont terminés, l’échafaudage a été adapté là où cela était possible, afin de faciliter l’accès aux cavités pour les martinets qui voudraient les occuper. Sur la partie est de l’édifice, où les travaux sont toujours en cours, les échafaudages ont été recouverts d’un filet, et des nichoirs temporaires ont été placés par-dessus", indique le communiqué.