Nivelles : Leonidas obtient son permis pour construire sa nouvelle usine dans le zoning nord

Tous les voyants sont au vert : Leonidas va bien construire sa nouvelle usine dans le zoning nord de nivelles, le permis a été octroyé. Les bureaux, la production ainsi que l’entrepôt seront bientôt rassemblés sur un site de plus de 30.000 mètres carrés sur un terrain de cinq hectares. La ville de Nivelles, elle, se réjouit de la nouvelle pour sa notoriété à l’international, notamment.

Le début de la construction des bâtiments est espéré pour le 4è trimestre de cette année, au plus tard. "Nous devrions déménager une partie de l’usine d’Anderlecht vers Nivelles au printemps 2025. Et terminer ce déménagement à l’été 2026", explique Philippe de Selliers, le patron de Leonidas. Le célèbre fabricant de pralines quittera donc la capitale pour un site plus grand et plus moderne en Brabant wallon.

Dans un précédent communiqué, la firme justifiait sa décision : "La nouvelle situation offrira un environnement de travail propice au bien-être du personnel. Il dotera l’entreprise d’un nouvel outil qui améliorera la capacité et l’efficacité de la production et permettra d’élargir la gamme des produits, en proposant encore plus de diversité et d’innovation aux consommateurs. De plus, le fait de rassembler sur un même site la production et l’entrepôt est un atout indéniable d’un point de vue logistique et limitera les transports et nuisances environnementales."

Enfin, les amateurs d’orchidées rares qui craignaient voir les fleurs emportées par le chantier nivellois peuvent être rassurés : les orchidées seront protégées non loin de là, dans un espace préservant la biodiversité.