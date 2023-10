Nivelles : le binôme Rigot-Bourlez conduira une liste Ecolo qui fera campagne sur l’aménagement du territoire sans exclusive démocratique

Pascal Rigot, actuel 1er échevin et Isabelle Bourlez, actuelle 3e échevine, constitueront le binôme de tête de liste d’Ecolo Nivelles pour les élections communales du 13 octobre 2024. La liste comptera 29 candidats. Elle comprendra de nouveaux visages et des candidats expérimentés.

Pas d’exclusives

Ce lundi matin, Pascal Rigot nous a expliqué qu’il n’était pas question de constituer un cartel avec d’autres formations, à l’instar de ce qu’on peut par exemple voir à Braine-l’Alleud. "Nous avons eu des divergences avec notre partenaire de majorité (la Liste du Bourgmestre MR Pierre Huart) sur certains dossiers, certes ! Mais nous retenons aussi de belles avancées au cours de cette législature. Nous n’excluons donc rien pour la suite. Nous restons ouverts aux discussions avec toutes les formations démocratiques. L’important pour nous, c’est de faire avancer nos priorités".

Aménagement du territoire

Ecolo Nivelles souhaite mettre l’aménagement du territoire au cœur de la campagne. La formation veut qu’un schéma de développement communal soit adopté par le conseil communal au début de la prochaine mandature. Elle exige une vision à long terme pour le développement de Nivelles et de ses villages. Et de citer les exemples d’aménagement des sites de l’Hôpital et du zoning Nord. Ecolo prône la création de plusieurs espaces verts. Parmi les autres priorités mentionnées : la rénovation des logements, leur accessibilité (financière) et la mise en valeur des villages et des quartiers. Ecolo cite enfin l'avenir du "Val de Thines où l'on attend une école et une salle de sport".