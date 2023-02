Nivelles: le beau-frère d’Olivier Vandecasteele rencontre les élèves de l’Institut du Sacré-Coeur

La famille d’Olivier Vandecasteele, ce travailleur humanitaire emprisonné en Iran depuis bientôt un an, se mobilise pour tenter de le faire libérer.

Une grande campagne de sensibilisation

Les proches d’Olivier organisent une tournée des villes et des communes ainsi que des passages dans les écoles pour informer aussi les plus jeunes. Joris Brabant, le beau-frère frère d’Olivier Vandecasteele a rencontré mardi des élèves de l’Institut Sacré-Cœur à Nivelles.

"On contextualise la situation d’Olivier en Iran en expliquant ce que sont une ONG et un travail humanitaire, indique Joris Brabant. Nous précisons aussi pourquoi on peut intervenir dans un pays étranger et quelles sont les missions qui sont confiées à des humanitaires. Nous évoquons également la situation d’Olivier et ses conditions de détention. La rencontre se termine souvent par une séance de question-réponse. Nous attendons qu’ils se mobilisent et qu’ils répercutent l’information. Nous invitons aussi les jeunes à nous rejoindre sur une pétition d’Amnesty International et N’oublions pas que nous avons la chance de vivre en Belgique et d’être libres, les élèves ont donc le choix de signer ou non cette pétition".​​​​​​​