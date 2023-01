Nivelles : la société Lixon a introduit sa demande de permis pour transformer l’ancien couvent des Récollets

L’ancien site du couvent des Récollets a été racheté par l’entrepreneur Lixon en 2017. Son objectif : y créer un ensemble de logements. Le projet a aussitôt soulevé les craintes et l’opposition des riverains. Ceux-ci ont notamment lancé une pétition contre la démolition de l’aile sud, non classée, et réclamé le classement de l’ensemble du site. Malgré plus de 3500 signatures et l’appui d’institutions de défense du patrimoine, cette demande n’a jamais abouti. Les Amis des Récollets, le groupe de riverains opposés au projet, ne sont donc pas surpris par l’annonce de cette demande de permis. "On s’attend depuis longtemps à ce qu’il y ait une demande de permis qui tombe", confirme leur porte-parole, Charlie Huygen.