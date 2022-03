Nivelles : la collégiale Saint-Gertrude fait peau neuve… avec un peu de retard

On ne verra plus la collégiale pendant un certain temps

Cette fois, tout est donc en ordre. Et le montage des échafaudages a pu commencer ce lundi sur la partie ouest de la collégiale, celle où se trouve la tour du clocher et par où les fidèles et les visiteurs rentrent. Il faudra deux à trois semaines pour qu’il soit complètement monté. "Il va être assez impressionnant, vu qu’il va emballer tout l’avant-corps sur toutes ses faces. Il sera bâché, ce qui fait qu’on ne verra plus la collégiale pendant un certain temps", annonce déjà l’architecte en charge du projet, Thierry Musch. Cette partie de l’édifice religieux est celle qui fera l’objet des travaux les plus complexes. Elle est en effet beaucoup plus abîmée que le reste du bâtiment. "Cet avant-corps a été refait il y a une quarantaine d’années, rappelle-t-il. Mais il n’y a pas de gouttières sur les toitures qui ont été posées. Cette façade a donc été beaucoup plus mouillée, plus salie. On voit même de la végétation qui pousse à certains endroits". Il faudra notamment y remplacer certaines pierres des arcades ainsi que les couvertures de toitures.