Nivelles : l’option français langue étrangère de l’IPFC suivie par plus de 400 Ukrainiens depuis le début de la guerre

Visite ministérielle, ce mercredi, à l’IPFC-Nivelles, l’Institut provincial d’enseignement de promotion sociale et de formation continuée du Brabant wallon !



Valérie Glatigny, en charge de l’Enseignement de promotion sociale, voulait mettre en évidence la diversité des cours proposés, ainsi que les formations donnant rapidement accès à certaines professions, dont des métiers en pénurie.

L’IPFC-Nivelles compte plus de 2000 élèves, dont de nombreux réfugiés ukrainiens. Depuis le début du conflit, environ 400 Ukrainiens ont déjà suivi les cours de "Français, langue étrangère", afin de s’intégrer et de pouvoir décrocher dans la foulée une formation reconnue. D’autres réfugiés et ressortissants étrangers ont également suivi ces modules, dont des Moldaves et des Iraniens. Des femmes, en majorité! Quant au nombre de professeurs pour cette option, il est passé de deux à six.

Comprendre puis parler

Les cours de français ont été organisés d’abord trois puis quatre jours par semaine, à raison de 3 heures et demie par jour. Dans un premier temps, pour les adultes qui n’avaient aucune base dans la langue de Molière, il a fallu commencer par les mots de vocabulaire les plus courants. "On pourrait penser que c’était particulièrement difficile au début", explique Rachel Terrana, enseignante. "Mais heureusement, on a la chance d’avoir la technologie à portée de main. Cela permet d’obtenir la traduction d’un mot de la langue d’origine, vers le français. Puis, il y a tout le processus d’apprentissage qui suit. Nous avons des méthodes pour progresser, notamment en grammaire. L’ambiance de travail est très bonne. Ces personnes, qu’elles soient d’origine ukrainienne, moldave, iranienne ou africaine, sont hyper motivées. Elles travaillent beaucoup car elles veulent s’intégrer et pouvoir aussi suivre une formation leur permettant d’avoir un métier".

Pour Alina, jeune adulte Ukrainienne, comprendre était l’étape la plus évidente. "Je comprends presque tout. Pour parler, c’est plus difficile. Mais on apprend les mots les plus courants et les plus utiles dans la vie quotidienne". Selon les enseignants, les élèves ont progressé rapidement. "La seule véritable difficulté, c’est qu’on a dû travailler avec des classes trop grandes, dépassant parfois les 30 élèves", explique Rachel Terrana. "Mais le travail accompli est remarquable. Ils en veulent vraiment !"

Pour rappel, l’IPFC forme aussi à des métiers en pénurie, comme la soudure, la confection ou la comptabilité. "C’est la raison pour laquelle nous voulons mettre ces établissements en lumière et redorer l’image de ces filières parfois dévalorisées", a expliqué la ministre.