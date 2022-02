Nivelles : l’édition 2022 du carnaval est finalement supprimée

D’abord reportée au mois de mai, l’édition 2022 du carnaval de Nivelles est finalement purement et simplement annulée.

Comme à Binche et à Malmedy, les organisateurs de l’événement folklorique jettent l’éponge, cette année. En cause : la crise sanitaire et les contraintes qu’elle implique.

"Vu le CST et vu le baromètre mis en place, organiser un carnaval aux dates normales est impossible", avoue l’échevin nivellois Benoît Giroul, en charge des Fêtes et du Folklore. "Nous avions étudié les possibilités de report au mois de mai. Les présidents (de société) ont travaillé d’arrache-pied, mais ce report n’était pas possible. Tous les acteurs ne sont pas disponibles au mois de mai. Il y a eu un vote pour savoir si ce report était envisageable. Mais malheureusement, nous sommes arrivés à la conclusion qu’il fallait annuler l’édition 2022. Le variant Omicron est très contagieux. La santé des Nivellois est prioritaire. Toutefois, il devrait y avoir une petite activité festive, plus tard, pour les sociétés concernées".

Sauf contretemps majeur, l’édition 2023 aura par contre bien lieu.