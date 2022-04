Nivelles inaugure sa nouvelle gare terminus de la ligne RER vers Bruxelles

La nouvelle gare de Nivelles a été officiellement inaugurée ce mercredi. Terminus de la future ligne RER 124 entre Bruxelles et Nivelles, le bâtiment voyageurs est situé à une centaine de mètres de l’ancienne gare nivelloise. Le vieux bâtiment sera prochainement réaffecté en concertation avec la commune de Nivelles.

De style architectural moderne, la nouvelle gare est sobre, fonctionnelle, modulable et durable. Elle comporte un guichet et une salle d’attente équipée de sièges et de panneaux d'affichage pour les horaires. L’entrée est flanquée de deux distributeurs d’argent et dispose d’accès beaucoup plus aisés pour les PMR (personnes à mobilité réduite). Le couloir central mène aux six quais, équipés d'écrans et de sonorisation pour les annonces en gare. Les voyageurs profiteront aussi de quais plus longs.

L’infrastructure compte aussi un étage dédié au personnel de la SNCB.

Récemment, les deux voies supplémentaires indispensables au Réseau express régional ont été mises en service par Infrabel et sa filiale Tuc Rail. Pour rappel, une première phase du chantier, finalisée il y a une dizaine d’années, avait vu la suppression du passage à niveau, le remplacement de ponts, la construction d’un couloir sous voies, la création d’un parking couvert de 750 places et divers travaux de voirie.

Dans les prochains mois, d’autres travaux se poursuivront. Des voies, des aiguillages et des caténaires seront remplacés en vue du futur RER. Rappelons que l’aménagement de la ligne 124 Bruxelles-Nivelles a pris un sérieux retard par rapport à l’autre ligne RER (L-161 Ottignies Bruxelles).

Intermodalité

Pour attirer de nouveaux usagers et satisfaire les clients actuels, la SNCB, Infrabel et Tuc Rail ont voulu faire du site nivellois un véritable pôle multimodal. Objectif : permettre une circulation plus aisée et des accès plus simples vers les quais et les parkings, afin de faciliter le passage d’un mode de transport à un autre. A l’avant de la gare, on retrouve ainsi des emplacements pour les taxis, les bus et l’arrêt "dépose-minute" pour l’automobiliste qui dépose ou embarque un usager des transports en commun. L’ascenseur reliant la gare aux quais 1 et 2 est désormais en service. Ceux permettant de rejoindre les parkings ou les quais 3 à 6 seront installés un peu plus tard. Un parking vélo de 144 places a été aménagé. Il sera sécurisé et sa capacité pourra être augmentée en cas de forte demande. La ville de Nivelles annonce par ailleurs une offre de voitures partagées sur le site.

Améliorer l’offre de trains

Avant la pandémie, la gare de Nivelles comptait environ 27.000 voyageurs par semaine. La Covid-19 a sensiblement réduit l’utilisation des transports en commun, à Nivelles comme ailleurs. "Nous voulons attirer de nouveaux utilisateurs et doubler le nombre de voyageurs, à terme", ont expliqué les responsables de la SNCB (Sophie Dutordoir) et d’Infrabel (Benoît Gilson), ainsi que le ministre fédéral de la Mobilité (Georges Gilkinet).

La fréquence des trains s’établit désormais à 6 trains par heure vers Bruxelles, auxquels il faut ajouter 2 trains supplémentaires aux heures de pointe. Vers Charleroi, le voyageur profitera de 3 trains par heure.