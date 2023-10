Nivelles : immersion publique dans les coulisses de l’hôpital Jolimont ce samedi

L’Hôpital Jolimont de Nivelles ouvrait ses portes au grand public, ce samedi après-midi.

Les visiteurs ont pu découvrir les coulisses des différents services et rencontrer les acteurs de la santé.

Parmi les animations et activités proposées : le test du "simulateur de vieillesse". Ce kit technico-médical permettait à l’origine au personnel médical et infirmier de mieux comprendre la douleur et le ressenti des patients âgés qui souffrent de maux de dos, d’une vue déficiente ou de la maladie de Parkinson. Le public a pu l’utiliser. En donnant des gants équipés d’électrodes raccordées à une machine, l’infirmière responsable de l’expérience permet au visiteur de se glisser dans la peau d’un parkinsonien. Les impulsions électriques créent une sensation similaire à celle que vit le patient, comme décrit dans le reportage audio ci-joint. La douleur est accompagnée par des difficultés de mouvement. Prendre une tasse, par exemple, devient difficile. L’expérience suscite ainsi une plus grande empathie et une meilleure compréhension des difficultés quotidiennes vécues par les patients.