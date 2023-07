Nivelles : en grève, le SPJ manifestera à Bruxelles demain

Sur l’ensemble du territoire francophone, les services d’aide et de protection à la jeunesse sont en grève depuis le 22 juin. Demain, ils manifesteront à Bruxelles pour interpeller la nouvelle ministre de l’aide à la jeunesse, Françoise Bertieaux.

Parmi les manifestants, on retrouvera une délégation du service de protection à la jeunesse (SPJ) de Nivelles, qui a rejoint le mouvement de grève le 30 juin dernier. "La situation devient catastrophique, il faut vraiment que le monde politique nous entende", explique ainsi Amélie Rolland, déléguée au SPJ de Nivelles. Depuis environ 5 ans, elle explique gérer en moyenne 70 dossiers en même temps, alors qu’en théorie cette moyenne devrait être de 55. Une situation que vivent également ses collègues, et qui rend le rythme de travail harassant, dans un contexte où la jeunesse ne se porte pas bien. "Le contexte économique est difficile, il y a eu la crise sanitaire, et nous nous retrouvons de plus en plus face à des familles aux problèmes multiples", explique de son côté Bénédicte Renaux, directrice de la protection de la jeunesse dans l’arrondissement de Nivelles. "Les problématiques sont devenues beaucoup plus lourdes, avec des questions de santé mentale. Les dossiers sont plus complexes qu’il y a dix ans."

Comme depuis le début du mouvement de grève, les SAJ/SPJ dénoncent un manque général de moyens et de personnel, mais aussi un manque de places d’accueil pour les jeunes. "C’est très difficile, quand on se retrouve face à des familles qui nous demandent de l’aide, de leur expliquer qu’elles doivent attendre, parfois 6 mois, parfois un an, avant de trouver une place", explique Amélie Rolland.