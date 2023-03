Nivelles : des mesures concrètes pour soutenir et renforcer le commerce dans le centre

Ceux et celles qui exposent dans le pop-up store bénéficient aussi d’un accompagnement. L’objectif est que cette première expérience leur permette de se familiariser avec la clientèle nivelloise. L’espace est géré par Groupe One qui espère par ailleurs que certains exposants pourront voler par la suite de leurs propres ailes et occuper l’une des cellules vides. A Nivelles, elles représentent environ 12% des surfaces commerciales totales mais il y a un an encore le pourcentage dépassait 15% alors que la moyenne wallonne tourne autour des 20%. Les chiffres sont donc encourageants. Toutefois, Benoit Giroul, l’échevin du Commerce refuse de crier victoire trop vite. Pour ce dernier, une façon de rendre les commerces nivellois plus attractif est aussi de communiquer sur les parkings disponibles, les difficultés d’accès pouvant être un frein pour la clientèle : " On est face à un problème de connaissance des parkings plutôt qu’à un réel besoin. Il faut donc d’abord informer les gens ! "

Un folder reprenant les différents emplacements disponibles dans et à proximité du centre a donc été publié. Une plateforme digitale sera aussi bientôt lancée pour fournir une série d’informations sur les commerces du centre-ville sur la mobilité, sur les possibles investissements aussi dans les cellules vides. Si Groupe One porte le projet pour l’instant, à l’avenir cet outil sera géré par un manager économique qui doit encore être engagé.

Par ailleurs, la ville de Nivelles a répondu à l’appel à projet régional "objectif proximité" qui offre des primes aux commerçants qui se lancent et à ceux déjà installés qui voudraient se réinventer.