Nivelles : dernier sauvetage pour un marronnier vieux de 300 ans à Baulers

Sur le trottoir, ses racines s’imposent, son tronc prend toute la place. Voilà plus de 300 ans que ce marronnier fleurit chaque printemps sur la place de Baulers, juste à côté de l’église. Dans les écuries voisines, Nadine et Jacques y sont attachés, comme à un vieil ami. "S’il pouvait parler, il nous raconterait des centaines d’années d’Histoire qui s'est déroulée ici dans le village de Baulers. C’est un contentement de le voir chaque matin."

Mais l’arbre est malade, attaqué dans ses cavités par des champignons. Avant de l’abattre, la commune espère encore le soigner. "On veut tout tenter pour le sauver !" Pascal Rigot (Ecolo) est échevin des Travaux et des Espaces verts à Nivelles. "On va d’abord mener une opération d’élagage, on verra comment l’arbre va se comporter. D’autant que plusieurs branches menacent la sécurité publique, tant que la voirie que sur les habitations à proximité."

Les opérations d'élagage se dérouleront dans les prochains jours pour tenter de prolonger encore quelques années la longue vie de ce marronnier.