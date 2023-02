Nivelles : début du projet de reconversion de l’ancien site de Logistics

Contrairement au passé, le terrain et ses futurs bâtiments n’accueilleront plus un seul client (c’était le cas avec Carrefour). Le complexe abritera la logistique de plusieurs locataires. "Nous aurons des bâtiments destinés jusqu’à environ 10 utilisateurs finaux", commente Pierre Biemar. "Cela correspond mieux aux attentes actuelles et c’est moins risqué. Chaque client pourra occuper des cellules offrant chacune 8000 à 12.000 m², en fonction de leurs besoins et leurs activités commerciales".



Les bulldozers devraient bientôt débarquer. Pas de dépollution nécessaire, dans ce cas-ci, sauf peut-être à l’endroit d’une ancienne station essence. Plusieurs clients potentiels seraient intéressés par le futur complexe logistique. "Nivelles est bien située géographiquement au niveau belge et wallon", explique Pierre Huart, bourgmestre de Nivelles. "Nous avons donc beaucoup d’entreprises logistiques qui viennent s’installer sur notre territoire."

Le projet permettra aussi la création d’emplois. D’anciens travailleurs de Logistics Nivelles pourraient être engagés par les futurs occupants.

Reste un goût amer dans la région : la fermeture de Logistics Nivelles a été mal vécue. Pour rappel, la société employait 549 travailleurs. De source syndicale, une partie d’entre eux a retrouvé du boulot ailleurs, certains sont en formation (notamment pour devenir cariste) et la majorité des autres sont en cellules de reconversion dans l’attente d’un nouvel emploi.