Et son frère Jonathan d'ajouter : "Les gens s'attendent peut-être à ce que la Belgique soit automatiquement en finale, mais ce n'est jamais facile. L'équipe a réalisé deux troisièmes places lors des dernières éditions, mais on est concentré sur les séries d'abord. Ca va se jouer à rien du tout, lors d'un passage de témoin ou au moment de se rabattre aux 600m. En tant que frère, on est au quotidien avec Kevin. Le voir en difficulté, ce n'est pas évident. Il est très professionnel, il espérait encore pouvoir aider l'équipe. Il est encore là, il nous soutient. Ce sera peut-être ma dernière course dans un championnat du monde, j'essaie d'en profiter un maximum et de prendre énormément de plaisir."

"Quand on additionne l'ensemble des chronos, on n'est pas favori. Les équipes changent fort d'année en année. Notre force, c'est d'être toujours là, mais on se bat toujours avec des athlètes en forme. A nous d'essayer de trouver les failles. La densité est vraiment dingue, je pense que les seize équipes se tiennent dans un mouchoir. Tout le monde peut avoir sa chance. Les gens sont proches donc ça peut créer plus d'erreurs. On est préparé à ce que ça se joue sur des détails", nous glisse lui Robin Vanderbemden.

La Belgique sera engagée dans la 2e série, à 19h42, en compagnie notamment de la Jamaïque. Notre équipe a hérité du 4e couloir.