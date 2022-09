Niveau d'eau bas au barrage de la Gileppe: un sentier oublié revoit le jour

C'est une conséquence de la sécheresse: les niveaux d'eau sont bas, y compris dans les barrages. Les journaux du groupe L'Avenir nous apprennent que c'est le cas à La Gileppe.

15 mètres plus bas que son niveau maximum

Actuellement, le niveau du lac est 15 mètres plus bas que son niveau maximum. C'est en partie normal puisque nous sommes en été, et comme tous les lacs, les niveaux diminuent. Mais pour la Région wallonne, le niveau est un peu trop bas que d'habitude. Une situation qui inquiète la Région wallonne, sans toutefois l'alarmer, puisque les réserves d'eau douce que constituent avant tout ce lac restent suffisantes pour affronter les mois à venir, si tant est que l'hiver prochain apporte des pluies normales et un niveau d'eau confortable au lac de la Gileppe.

Des vestiges émergent

A ce niveau particulièrement bas, la végétation repousse, et des vestiges du passé émergent. C'est notamment le cas d'un ancien sentier qui longeait le lac avant la rehausse du barrage, en 1971. D'habitude, ce chemin est totalement immergé. Mais aujourd'hui, les promeneurs peuvent se le réapproprier.

